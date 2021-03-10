09:22  10 березня
Коронавірус в Україні: за добу більше шести тисяч нових випадків зараження
12:13  10 березня
У Зеленського прийняли звернення від протестуючих ветеранів силових структур
08:11  10 березня
Бойовики продовжують ескалацію конфлікту на Донбасі: за добу зафіксовано понад 20 обстрілів
UA | RU
UA | RU
10 березня 2021, 13:56 205

Уряд погодив призначення заступників голів Закарпатської й Запорізької ОДА

10 березня 2021, 13:56 205
Читайте также на русском языке
Раніше Кабмін погодив заступника голови Чернігівської ОДА
Раніше Кабмін погодив заступника голови Чернігівської ОДА
Сайт КМУ
Читайте также
на русском языке

Кабінет міністрів під час засідання погодив низку кадрових призначень.

Про це повідомив у Telegram представник Кабміну в парламенті, нардеп від "Слуги народу" Василь Мокан, пише RegioNews.

Так, за його словами, заступником голови Закарпатської ОДА міністри погодили кандидатуру Пацкана Олександра Михайловича.

Було погоджено й кандидатуру Шустова Володимира Володимировича на посаду першого заступника Запорізької ОДА.

Також було погоджено призначення Баздуганова Олега Сергійовича - першим заступником голови Державного агентства рибного господарства України.

Нагадаємо, 3 березня Кабміном було погоджено заступника голови Чернігівської ОДА.

Кабмін Україна міністр Міністерство уряд

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
То Мукачево, дєтка: чи скористається Балога-син шансом стати "мером на віки"
"Дубиною" по Зеленському: чи зможе Коломойський розколоти у парламенті "слуг народу"
Всі публікації »
Олександр Черненко
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua