Уряд погодив призначення заступників голів Закарпатської й Запорізької ОДА
Раніше Кабмін погодив заступника голови Чернігівської ОДА
Раніше Кабмін погодив заступника голови Чернігівської ОДА
Кабінет міністрів під час засідання погодив низку кадрових призначень.
Про це повідомив у Telegram представник Кабміну в парламенті, нардеп від "Слуги народу" Василь Мокан, пише RegioNews.
Так, за його словами, заступником голови Закарпатської ОДА міністри погодили кандидатуру Пацкана Олександра Михайловича.
Було погоджено й кандидатуру Шустова Володимира Володимировича на посаду першого заступника Запорізької ОДА.
Також було погоджено призначення Баздуганова Олега Сергійовича - першим заступником голови Державного агентства рибного господарства України.
Нагадаємо, 3 березня Кабміном було погоджено заступника голови Чернігівської ОДА.
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