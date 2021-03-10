Кабмін передав на приватизацію ще вісім підприємств
Підприємства було передано до сфери управління Фонду державного майна
Підприємства було передано до сфери управління Фонду державного майна
Кабінет міністрів України передав до сфери управління Фонду державного майна ще вісім підприємств. Вони будуть виставлені на приватизацію.
Постанова ухвалена на засіданні уряду 10 березня, яке транслювалося на каналі в Youtube, пише RegioNews.
Згідно з постановою, в управління ФДМ передаються наступні підприємства:
- Державне підприємство "Екотрансенерго"
- Державне підприємство "Харківське промислово-торговельне підприємство"
- Державне науково-технологічне виробниче підприємство "Вереск"
- Державне підприємство "Розрахунково-кліринговий центр"
- Державне підприємство "Полупанівський кар'єр"
- Державне підприємство "Держінформаналітика"
- Державна установа "Партнерський фонд"
- Державне підприємство "Промислово-металургійний консалтинг"
Раніше у Мінекономіки розповіли, скільки грошей надійшло у держбюджет від продажу спиртзаводів.
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