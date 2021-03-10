Засідання РНБО перенесли з п’ятниці на четвер — ЗМІ
Засідання Ради нацбезпеки і оборони (РНБО), яке мало відбутися в п’ятницю, 12 березня, перенесли на день раніше. Воно почнеться у четвер, 11 березня о 15:00.
Про це повідомляє видання ZN.UA із посиланням на власні джерела, передає RegioNews.
Остаточний порядок денний ще не відомий, однак за інформацією видання, РНБО продовжать розгляд рішень про позбавлення військових і почесних звань громадян, які перейшли на бік держави-агресора.
Також планують розглянути питання виконання державного оборонного замовлення і його обсяг на 2021 рік.
Нагадаємо, 26 лютого РНБО ввела санкції проти екс-глави СБУ Якименка та ще дев'яти військових, вони позбавляються всіх державних нагород і звань в Україні.
Згодом Олексій Данілов розповів, що РНБО збереться на чергове засідання в п'ятницю, 12 березня.