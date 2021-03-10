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10 марта 2021, 15:33 152

Заседание СНБО перенесли с пятницы на четверг - СМИ

10 марта 2021, 15:33 152
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Стали известны некоторые вопросы повестки дня заседания
Стали известны некоторые вопросы повестки дня заседания
Фото: из открытых источников
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Заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), которое должно было состояться в пятницу, 12 марта, перенесли на день раньше. Оно начнется в четверг, 11 марта в 15:00.

Об этом сообщает издание ZN.UA со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

Окончательная повестка дня еще не известна, однако по информации издания, СНБО продолжат рассмотрение решений о лишении военных и почетных званий граждан, перешедших на сторону государства-агрессора.

Также планируют рассмотреть вопрос выполнения государственного оборонного заказа и его объем на 2021 год.

Напомним, 26 февраля СНБО ввел санкции против против экс-главы СБУ Якименко и еще девяти военных, они лишаются всех государственных наград и званий в Украине.

Позже Алексей Данилов рассказал,что СНБО соберется на очередное заседание в пятницу, 12 марта.

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