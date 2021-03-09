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09 березня 2021, 14:02 38

Данілов розповів, коли РНБО збереться на чергове засідання

09 березня 2021, 14:02 38
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Нове засідання відбудеться в п'ятницю, 12 березня
Нове засідання відбудеться в п'ятницю, 12 березня
Фото: з відкритих джерел
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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що з президентом Зеленським погодили список питань, які будуть обговорюватися у п’ятницю 12 березня. Однак питання порядку денного він не назвав.

Про це Данілов розповів на пресконференції в рамках форуму "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм", передає RegioNews.

На минулому тижні з президентом ми погодили план і ті питання, які будуть розглядатися в цю п'ятницю на засіданні... Засідання у нас в плановому режимі. П'ятниця - це день Ради нацбезпеки і оборони, і ми або раз на місяць, або два рази на місяць за необхідності збираємо засідання", - сказав Данілов.

Раніше повідомлялось, що США вводять санкції проти олігарха Коломойського. Його звинувачують у значній корупції.

Згодом "Слуги народу" відреагували на санкції США проти Коломойського.

Читайте також: "Дубиною" по Зеленському: чи зможе Коломойський розколоти у парламенті "слуг народу".

санкції РНБО засідання президент Олексій Данилов

 
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