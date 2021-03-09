Данілов розповів, коли РНБО збереться на чергове засідання
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що з президентом Зеленським погодили список питань, які будуть обговорюватися у п’ятницю 12 березня. Однак питання порядку денного він не назвав.
Про це Данілов розповів на пресконференції в рамках форуму "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм", передає RegioNews.
На минулому тижні з президентом ми погодили план і ті питання, які будуть розглядатися в цю п'ятницю на засіданні... Засідання у нас в плановому режимі. П'ятниця - це день Ради нацбезпеки і оборони, і ми або раз на місяць, або два рази на місяць за необхідності збираємо засідання", - сказав Данілов.
Раніше повідомлялось, що США вводять санкції проти олігарха Коломойського. Його звинувачують у значній корупції.
Згодом "Слуги народу" відреагували на санкції США проти Коломойського.
Читайте також: "Дубиною" по Зеленському: чи зможе Коломойський розколоти у парламенті "слуг народу".