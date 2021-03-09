Данілов розповів, коли РНБО збереться на чергове засідання

Про це Данілов розповів на пресконференції в рамках форуму "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм", передає RegioNews.

На минулому тижні з президентом ми погодили план і ті питання, які будуть розглядатися в цю п'ятницю на засіданні... Засідання у нас в плановому режимі. П'ятниця - це день Ради нацбезпеки і оборони, і ми або раз на місяць, або два рази на місяць за необхідності збираємо засідання", - сказав Данілов.