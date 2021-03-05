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Нардепи провалили закон щодо призначення в.о. голів міськадміністрацій
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05 березня 2021, 12:57 7

Нардепи провалили закон щодо призначення в.о. голів міськадміністрацій

05 березня 2021, 12:57 7
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Пропонувалося тимчасово покласти обов’язки голови МДА на керівника апарату цієї адміністрації
Пропонувалося тимчасово покласти обов’язки голови МДА на керівника апарату цієї адміністрації
Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада відмовилася врегулювати призначення виконуючих обов'язки глави міської державної адміністрації. Народні депутати провалили відповідний законопроект №4290.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Станом на сьогодні законодавством не врегульоване призначення тимчасово виконуючого обов’язки голови місцевих державних адміністрацій у випадку відсутності на роботі голови адміністрації та всіх його заступників внаслідок одночасної їх хвороби.

"З точки зору чинного законодавства зазначене питання не врегульовано, бо не передбачено виключних ситуацій одночасної тривалої відсутності на роботі всіх вказаних посадових осіб", - сказано у пояснювальній записці.

Пропонувалося тимчасово покласти обов’язки голови МДА на керівника апарату цієї адміністрації, а у разі його тимчасової відсутності - на заступника керівника апарату, а у разі відсутності такої посади - на керівника самостійного структурного підрозділу апарату МДА за обов’язковим інформуванням Офісу президента та Кабінету міністрів.

Нагадаємо, в Україні набрав чинності закон про умови створення ВЦА.

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