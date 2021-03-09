16:54  09 березня
Україна схвалила COVID-вакцину Sinovac китайського виробництва — Reuters
15:15  09 березня
Судді, нардепи та міністри: НАЗК розпочало перевірку декларацій 88 чиновників
18:41  09 березня
На Донбасі бойовики 18 разів стріляли із забороненого озброєння - штаб
UA | RU
UA | RU
09 березня 2021, 18:41 7

На Донбасі бойовики 18 разів стріляли із забороненого озброєння - штаб

09 березня 2021, 18:41 7
Читайте также на русском языке
На лінії зіткнення різко зросла інтенсивність обстрілів з боку противника
На лінії зіткнення різко зросла інтенсивність обстрілів з боку противника
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

9 березня, упродовж доби і зоні проведення ООС з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксовано 18 випадків порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Неподалік населених пунктів Красногорівка, Піски, Новозванівка, Золоте-4 та Опитне російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, у передмісті Авдіївки, селищ Лебединське та Південне бойовики прицільно обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

А поблизу селища Троїцьке окупанти відкривали вогонь з ручних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українські військові помітили на цьому напрямку облаштування противником інженерних позицій.

На дії противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед українських воїнів немає. Про всі факти порушень з боку російсько – окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ”, - додали в штабі ООС.

Нагадаємо, добою раніше в зоні проведення ООС бойовики тричі обстріляли підрозділи Збройних Сил України.

ООС АТО війна обстріли звіт Донбас штаб

Стало відомо про стан пораненого в ООС у п'ятницю бійця
09 березня 2021, 17:40
У Денісової призначили нового представника у Донецькій та Луганській областях
09 березня 2021, 15:55
На Донеччині відкрили 83 кримінальні справи через відключення котелень
09 березня 2021, 12:57
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
То Мукачево, дєтка: чи скористається Балога-син шансом стати "мером на віки"
"Дубиною" по Зеленському: чи зможе Коломойський розколоти у парламенті "слуг народу"
Всі публікації »
Олександр Черненко
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram