На Донбасі бойовики 18 разів стріляли із забороненого озброєння - штаб

На лінії зіткнення різко зросла інтенсивність обстрілів з боку противника

На лінії зіткнення різко зросла інтенсивність обстрілів з боку противника

Фото: із відкритих джерел

9 березня, упродовж доби і зоні проведення ООС з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксовано 18 випадків порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Неподалік населених пунктів Красногорівка, Піски, Новозванівка, Золоте-4 та Опитне російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, у передмісті Авдіївки, селищ Лебединське та Південне бойовики прицільно обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

А поблизу селища Троїцьке окупанти відкривали вогонь з ручних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українські військові помітили на цьому напрямку облаштування противником інженерних позицій.

На дії противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед українських воїнів немає. Про всі факти порушень з боку російсько – окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ”, - додали в штабі ООС.

Нагадаємо, добою раніше в зоні проведення ООС бойовики тричі обстріляли підрозділи Збройних Сил України.