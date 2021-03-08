На Донбасі бойовики тричі обстрілювали українських військових - штаб
З початку доби збройні формування Російської Федерації в зоні проведення ООС тричі обстріляли підрозділи Збройних Сил України.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід”, неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, окупанти вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем, а неподалік Пісків – ще й зі стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.
Крім того, поблизу населеного пункту Золоте-4 бойовики обстріляли позиції українських військ із стрілецької зброї, автоматичного станкового та ручного протитанкового гранатометів.
На обстріли противника Збройні Сили України відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед українських воїнів немає. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ”, - розповіли в штабі ООС.
Також за добу сапери розмінували майже 1,5 гектари території та передали на знищення 32 вибухонебезпечних предмети.
Нагадаємо, в ООС за минулу добу було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.