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На Донбасі бойовики тричі обстрілювали українських військових - штаб
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08 березня 2021, 18:19 50

На Донбасі бойовики тричі обстрілювали українських військових - штаб

08 березня 2021, 18:19 50
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Ворог вів вогонь біля Водяного, Пісків та Золотого-4
Ворог вів вогонь біля Водяного, Пісків та Золотого-4
Фото: із відкритих джерел
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З початку доби збройні формування Російської Федерації в зоні проведення ООС тричі обстріляли підрозділи Збройних Сил України.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід”, неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, окупанти вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем, а неподалік Пісків – ще й зі стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, поблизу населеного пункту Золоте-4 бойовики обстріляли позиції українських військ із стрілецької зброї, автоматичного станкового та ручного протитанкового гранатометів.

На обстріли противника Збройні Сили України відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед українських воїнів немає. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ”, - розповіли в штабі ООС.

Також за добу сапери розмінували майже 1,5 гектари території та передали на знищення 32 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, в ООС за минулу добу було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

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