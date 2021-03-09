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На Донбассе боевики 18 раз стреляли из запрещенного вооружения - штаб
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09 марта 2021, 18:41 4

На Донбассе боевики 18 раз стреляли из запрещенного вооружения - штаб

09 марта 2021, 18:41 4
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На линии соприкосновения резко возросла интенсивность обстрелов со стороны противника
На линии соприкосновения резко возросла интенсивность обстрелов со стороны противника
Фото: из открытых источников
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9 марта, в течение суток и зоне проведения ООС со стороны вооруженных формирований Российской Федерации было зафиксировано 18 случаев нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Неподалеку населенных пунктов Красногоровка, Пески, Новозвановка, Золотое-4 и Опытное российско-оккупационные войска обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пригороде Авдеевки, поселков Лебединское и Южное боевики прицельно обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

А вблизи поселка Троицкое оккупанты открывали огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские военные заметили на этом направлении обустройство противником инженерных позиций.

На действия противника наши защитники открывали ответный огонь. Боевых потерь среди украинских воинов нет. Обо всех фактах нарушений со стороны российско - оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - добавили в штабе ООС.

Напомним, сутками ранее в зоне проведения ООС боевики трижды обстреляли подразделения Вооруженных Сил Украины.

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