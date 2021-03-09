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09 березня 2021, 15:55 164

У Денісової призначили нового представника у Донецькій та Луганській областях

09 березня 2021, 15:55 164
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У грудні 2020 року уповноваженого Омбудсмана на Донбасі звільнили за бійку в ресторані
У грудні 2020 року уповноваженого Омбудсмана на Донбасі звільнили за бійку в ресторані
Фото: із відкритих джерел
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У Офісі уповноваженого ВР з прав людини Людмили Денісової призначили нового представника в Донецькій та Луганській областях замість раніше звільненого Павла Лисянського.

Про це повідомляється на сайті Офісу Омбудсмана, передає RegioNews.

Представник Уповноваженого з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей - Черніков Костянтин Георгійович”, - йдеться в повідомленні.

Відомо, що Костянтин Черніков народився у місті Слов'янськ Донецької області, закінчив Слов'янський державний педагогічний інститут, за спеціальністю математика і фізика, також акінчив Донецький державний технічний університет за спеціальністю "Державна служба”.

З 2001 року працював начальником відділу у справах сім'ї та молоді Слов'янської РДА, згодом був призначений заступником голови Слов'янської райдержадміністрації. У 2015 році був обраний головою Слов'янської районної ради Донецької області.

Нагадаємо, 7 грудня 2020 року представника Омбудсмена на Донбасі відсторонили через бійку в ресторані. Пізніше його звільнили з посади.

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