Стало відомо про стан пораненого в ООС у п'ятницю бійця

Про це повідомив головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

32-річний боєць з Кіровоградщини отримав поранення в голову 5 березня поблизу Красногорівки. До лікарні у Дніпрі надійшов до реанімації політравми.

Снайперська куля прошила голову навиліт. Вхідний отвір у тім’яній, а вихідний – в потиличній ділянці. Сильно пошкоджена ліва півкуля мозку. До Мечникова доставлений бортом у комі. Негайно взятий в операційну. Нейрохірурги видалили кісткові уламки та зруйновані ділянки мозку.

Всі ці дні тривала боротьба за життя. На сьогодні стан вдалося стабілізувати. До Владислава повернулася свідомість. Нарешті можемо сказати, що загрози для життя немає.

Але вся права половина тіла у Владислава залишається паралізованою. На щастя, центр мовлення, який теж знаходиться в лівій півкулі, поки вдається врятувати. Владислав може розмовляти і розуміє мову. Попереду тривале лікування та реабілітація, - написав лікар.