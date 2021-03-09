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09 марта 2021, 14:02 37

Данилов рассказал, когда СНБО соберется на очередное заседание

09 марта 2021, 14:02 37
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Новое заседание состоится в пятницу, 12 марта
Новое заседание состоится в пятницу, 12 марта
Фото: из открытых источников
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что с президентом Зеленским согласовали список вопросов, которые будут обсуждаться в пятницу 12 марта. Однако вопросы повестки дня он не назвал.

Об этом Данилов рассказал на пресс-конференции в рамках форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм", передает RegioNews.

На прошлой неделе с президентом мы согласовали план и те вопросы, которые будут рассматриваться в эту пятницу на заседании... Заседание у нас в плановом режиме. П'ятниця - это день Совета нацбезопасности и обороны, и мы или раз в месяц, или два раза в месяц по необходимости собираем заседания", - сказал Данилов.

Ранее сообщалось, что США вводят санкции против олигарха Коломойского. Его обвиняют в значительной коррупции.

Впоследствии "Слуги народа" отреагировали на санкции США против Коломойского.

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санкции СНБО заседание президент Алексей Данилов

 
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