Данилов рассказал, когда СНБО соберется на очередное заседание
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что с президентом Зеленским согласовали список вопросов, которые будут обсуждаться в пятницу 12 марта. Однако вопросы повестки дня он не назвал.
Об этом Данилов рассказал на пресс-конференции в рамках форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм", передает RegioNews.
На прошлой неделе с президентом мы согласовали план и те вопросы, которые будут рассматриваться в эту пятницу на заседании... Заседание у нас в плановом режиме. П'ятниця - это день Совета нацбезопасности и обороны, и мы или раз в месяц, или два раза в месяц по необходимости собираем заседания", - сказал Данилов.
Ранее сообщалось, что США вводят санкции против олигарха Коломойского. Его обвиняют в значительной коррупции.
Впоследствии "Слуги народа" отреагировали на санкции США против Коломойского.
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