Данилов рассказал, когда СНБО соберется на очередное заседание

Об этом Данилов рассказал на пресс-конференции в рамках форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм", передает RegioNews.

На прошлой неделе с президентом мы согласовали план и те вопросы, которые будут рассматриваться в эту пятницу на заседании... Заседание у нас в плановом режиме. П'ятниця - это день Совета нацбезопасности и обороны, и мы или раз в месяц, или два раза в месяц по необходимости собираем заседания", - сказал Данилов.