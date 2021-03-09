Зеленский хочет пожизненно заблокировать в YouTube телеканалы Медведчука

Также ему не нравится контент телеканала "Суспильне", который получает госфинансирование

Также ему не нравится контент телеканала "Суспильне", который получает госфинансирование

Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что дальнейшую задачу государства и общества он видит в обеспечении информационной безопасности, поскольку в "людей стреляют не только пулями, но и фейками".

Как передает RegioNews, об этом президент заявил в ходе форума "Украина 30. Культура, медиа, туризм".

В связи с этим, украинские власти работают над блокировкой вещания телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK на платформе YouTube. Ранее против каналов, которые связывают с нардепом Виктором Медведчуком, были введены санкции.

Зеленский отметил, что эти каналы прикрываются свободой слова, распространяя дезинформацию.

Мы сделали и продолжаем работать, чтобы на этих каналах можно было увидеть только телевизионную настроечную таблицу. А в интернете, в частности на YouTube, они получили пожизненный бан", - сообщил Зеленский.

Глава государства также высказался по поводу телеканалов, которые имеют государственное финансирование. Он считает, что "Суспильне" получает от государства слишком много денег, при этом делая не самый лучший контент и у него накопилось достаточно вопросов к этому вещателю.

Напомним, ранее на форуме Зеленский сообщил, что в Украине скоро начнет свою работу центр противодействия дезинформации, который станет международным хабом противодействия пропаганде во всем мире.