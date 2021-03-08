В Киеве проходит Женский марш, его пытались сорвать националисты

На Михайловскую площадь пришли представители националистических организации, которые митингуют против марша

На Михайловскую площадь пришли представители националистических организации, которые митингуют против марша

Фото: ukrinform

Сегодня, 8 марта в Киеве проходит Женский марш, посвященный негативным последствиям пандемии коронавируса для женщин.

Об этом сообщает Укринформ, передает RegioNews.

Его участники начали собираться в 13 часов на Михайловской площади, порядок обеспечивают несколько сотен правоохранителей.

В пандемии женское лицо. Пандемия COVID-19 существенно повлияла на жизнь людей во всем мире, изменила привычный ритм функционирования общества, обострила социальные проблемы и привела к появлению новых вызовов. Больше всего негативные последствия пандемии отразились на женщинах", - заявляют организаторы акции.

Они требуют создания безопасных условий труда для женщин, занятых в сферах с высоким риском заражения COVID-19, обеспечения доступа ко всем медицинским и профилактическим услугам, открытия государственных "шелтеров" в разных регионах Украины для женщин, которые подвергаются домашнему насилию, прекращения урезания социальных гарантий для тех, кто потерял работу в результате пандемии, а также ратификации Стамбульской конвенции.

Как сообщает издание Страна.UA, во время женского марша возникли несколько конфликтов с участием представителей националистических организаций, которые на Михайловской площади митингуют против Женского марша и ратификации Стамбульской конвенции.

В частности, представители организации "Традиция и порядок" забросали участниц женского марша спасательными кругами и тюльпанами.

Они заявляют, что спасательные круги должны "спасти женщин", которые пришли на женский марш, а тюльпанами они "поздравили" женщин с праздником 8 марта.

По информации Telegram-канала PavlovskyNEWS, в начале митинга лидер организации "ОУН" Николай Коханивский пытался прорваться через кордон правоохранителей, позже группа националистов начала бросать в участников Женского марша спасательные круги.

Перепалка националиста с участницей марша завершилась брошенным ей в лицо цветком, который она перед этим выбросила", - говорится в сообщении.

Марш начался в 13:46, шествие двинулось к Почтовой площади через Майдан Независимости.

Напомним, партия "Слуга народа" объявила о запуске движения "Зе! Женщины".