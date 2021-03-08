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08 марта 2021, 14:15 537

В Киеве проходит Женский марш, его пытались сорвать националисты

08 марта 2021, 14:15 537
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На Михайловскую площадь пришли представители националистических организации, которые митингуют против марша
На Михайловскую площадь пришли представители националистических организации, которые митингуют против марша
Фото: ukrinform
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Сегодня, 8 марта в Киеве проходит Женский марш, посвященный негативным последствиям пандемии коронавируса для женщин.

Об этом сообщает Укринформ, передает RegioNews.

Его участники начали собираться в 13 часов на Михайловской площади, порядок обеспечивают несколько сотен правоохранителей.

В пандемии женское лицо. Пандемия COVID-19 существенно повлияла на жизнь людей во всем мире, изменила привычный ритм функционирования общества, обострила социальные проблемы и привела к появлению новых вызовов. Больше всего негативные последствия пандемии отразились на женщинах", - заявляют организаторы акции.

Они требуют создания безопасных условий труда для женщин, занятых в сферах с высоким риском заражения COVID-19, обеспечения доступа ко всем медицинским и профилактическим услугам, открытия государственных "шелтеров" в разных регионах Украины для женщин, которые подвергаются домашнему насилию, прекращения урезания социальных гарантий для тех, кто потерял работу в результате пандемии, а также ратификации Стамбульской конвенции.

Как сообщает издание Страна.UA, во время женского марша возникли несколько конфликтов с участием представителей националистических организаций, которые на Михайловской площади митингуют против Женского марша и ратификации Стамбульской конвенции.

В частности, представители организации "Традиция и порядок" забросали участниц женского марша спасательными кругами и тюльпанами.

Они заявляют, что спасательные круги должны "спасти женщин", которые пришли на женский марш, а тюльпанами они "поздравили" женщин с праздником 8 марта.

По информации Telegram-канала PavlovskyNEWS, в начале митинга лидер организации "ОУН" Николай Коханивский пытался прорваться через кордон правоохранителей, позже группа националистов начала бросать в участников Женского марша спасательные круги.

Перепалка националиста с участницей марша завершилась брошенным ей в лицо цветком, который она перед этим выбросила", - говорится в сообщении.

Марш начался в 13:46, шествие двинулось к Почтовой площади через Майдан Независимости.

Напомним, партия "Слуга народа" объявила о запуске движения "Зе! Женщины".

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