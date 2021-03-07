Стало відомо, як надовго Київ у "помаранчевій" зоні
Київ залишиться в "помаранчевій" зоні карантину протягом двох місяців. І ця ситуація цілком закономірна.
Про це заявив начальник головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан в ефірі каналу "Украина24", повідомляє RegioNews.
Він зазначив, що потрапляння Києва в "помаранчеву" зону очікували ще тиждень тому.
Ця ситуація прогнозована, ми чекали її тиждень тому. Ми будемо спостерігати "помаранчеву" зону найближчі два місяці в Києві. Ця ситуація цілком нормальна для киян і гостей столиці. Посилюється контроль над суб'єктами господарювання всіх сфер бізнесу, в тому числі розважальних центрів, фітнес-клубів, вузів, - сказав Рубан.
Як повідомлялося вчора, МОЗ вніс Київ у "помаранчеву" зону, а "червону" зону розширив. "Червону" зону розширили до чотирьох областей.
Раніше повідомлялося, що у Києві різко зросла захворюваність на грип. За минулий тиждень у столиці захворіли майже 15 тисяч осіб.