Стало відомо, як надовго Київ у "помаранчевій" зоні

Фахівці вважають, що не менше двох місяців

Фахівці вважають, що не менше двох місяців

Фото з відкритих джерел

Київ залишиться в "помаранчевій" зоні карантину протягом двох місяців. І ця ситуація цілком закономірна.

Про це заявив начальник головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан в ефірі каналу "Украина24", повідомляє RegioNews.

Він зазначив, що потрапляння Києва в "помаранчеву" зону очікували ще тиждень тому.

Ця ситуація прогнозована, ми чекали її тиждень тому. Ми будемо спостерігати "помаранчеву" зону найближчі два місяці в Києві. Ця ситуація цілком нормальна для киян і гостей столиці. Посилюється контроль над суб'єктами господарювання всіх сфер бізнесу, в тому числі розважальних центрів, фітнес-клубів, вузів, - сказав Рубан.

Як повідомлялося вчора, МОЗ вніс Київ у "помаранчеву" зону, а "червону" зону розширив. "Червону" зону розширили до чотирьох областей.

Раніше повідомлялося, що у Києві різко зросла захворюваність на грип. За минулий тиждень у столиці захворіли майже 15 тисяч осіб.