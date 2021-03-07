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Сутки в ООС: десять нарушений режима "тишины" оккупантами
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07 марта 2021, 10:22 226

Сутки в ООС: десять нарушений режима "тишины" оккупантами

07 марта 2021, 10:22 226
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На обстрелы противника ВСУ открывали огонь
На обстрелы противника ВСУ открывали огонь
Фото из открытых источников
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За прошедшие сутки, 6 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Все нарушения режима "тишины" были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Так, вблизи Водяного, что на Приазовье и населенного пункта Опытное вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из стрелкового оружия.

Неподалеку, населенных пунктов Пески, Марьинка и Павлополь оккупанты применили против наших воинов гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

На обстрелы противника Вооруженные Силы Украины открывали огонь, - сообщают в штабе ООС. Боевых потерь среди украинских воинов нет, - сообщают в штабе.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско - оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

С начала текущих суток, 7 марта, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинским воинами.

Как сообщалось, вчера война на Донбассе: оккупанты ранили украинского защитника. За прошедшие сутки было зафиксировано семь обстрелов.

ОРДЛО Донбасс ООС РФ обстрелы оккупанты

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