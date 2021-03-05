До Києва з Донбасу прибув борт з понад 20 пораненими військовими

Також серед тих, хто прибув, є загиблі

Також серед тих, хто прибув, є загиблі

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В четвер, 4 березня, до Києва прибув борт з понад 20 пораненими на Донбасі військовими, деякі з них перебувають у важкому стані.

Про це повідомила волонтерка Наталія Юсупова, інформує RegioNews. "До Києва прилетів борт з пораненими воїнами. За кілька днів на фронті – понад 20 поранених і травмованих, є в тяжкому стані і є загиблі. Війна триває", – написала вона у Facebook. Юсупова також відзвітувала за минулі збори грошей для фронту. Репост, важно! В Киев прилетел борт с ранеными воинами. За несколько дней на фронте более 20 раненых и травмированных,... Posted by Наталія Юсупова on Thursday, March 4, 2021 Нагадаємо, раніше Аваков заявив про загострення на Донбасі.

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