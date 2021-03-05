Политзаключенный Кремля Шаблий вернулся в Украину

Глеба Шаблия осудили по так называемому делу "крымских диверсантов"

Глеба Шаблия осудили по так называемому делу "крымских диверсантов"

Фото из открытых источников

В Украину вернулся политзаключенный Кремля Глеб Шаблий, который отбыл полный срок заключения во временно оккупированном Крыму и в РФ.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter, передает RegioNews.

Поздравляю политзаключенного Кремля Глеба Шаблия с возвращением в Украину! Более четырех лет Кремль незаконно держал его заключенным в оккупированном Крыму и в РФ, полный срок. После освобождения украинские консулы в Новосибирске, Москве и Минске сопровождали его двухдневное возвращение из Сибири, - написал Кулеба.

Глеба Шаблия осудили по так называемому делу "крымских диверсантов".

Шаблий - бывший житель Севастополя и военнослужащий Военно-морских сил Украины. К 2014 году работал в Севастопольском филиале госпредприятия "Госгидрография". Был задержан русскими оккупационными властями и обвинен в подготовке диверсий. Его приговорили к 5 годам лишения свободы за "незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства".

Шаблий вместе с Евгением Пановым, Андреем Захтием, Редваном Сулеймановым, Владимиром Присичем, Дмитрием Штибликовим, Алексеем Бесарабовым, Владимиром Дудкой и Алексеем Стогнием были задержаны в период с августа по ноябрь 2016 как фигуранты дела о якобы готовящихся терактах в Крыму. Все они были приговорены к различным срокам заключения, часть передали Украине при обмене.

Вітаю політв’язня Кремля Гліба Шаблія з поверненням в Україну! Понад 4 роки Кремль незаконно тримав його ув'язненим в окупованому Криму та в РФ, повний строк. Після звільнення українські консули в Новосибірську, Москві та Мінську супроводжували його дводенне повернення з Сибіру. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 5, 2021

Как сообщалось ранее, 20 февраля прошлого года украинский политзаключенный Алексей Стогний вернулся в Киев. Четыре года назад Стогния задержали в Крыму.