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05 марта 2021, 19:45 9

Политзаключенный Кремля Шаблий вернулся в Украину

05 марта 2021, 19:45 9
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Глеба Шаблия осудили по так называемому делу "крымских диверсантов"
Глеба Шаблия осудили по так называемому делу "крымских диверсантов"
Фото из открытых источников
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В Украину вернулся политзаключенный Кремля Глеб Шаблий, который отбыл полный срок заключения во временно оккупированном Крыму и в РФ.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter, передает RegioNews.

Поздравляю политзаключенного Кремля Глеба Шаблия с возвращением в Украину! Более четырех лет Кремль незаконно держал его заключенным в оккупированном Крыму и в РФ, полный срок. После освобождения украинские консулы в Новосибирске, Москве и Минске сопровождали его двухдневное возвращение из Сибири, - написал Кулеба.

Глеба Шаблия осудили по так называемому делу "крымских диверсантов".

Шаблий - бывший житель Севастополя и военнослужащий Военно-морских сил Украины. К 2014 году работал в Севастопольском филиале госпредприятия "Госгидрография". Был задержан русскими оккупационными властями и обвинен в подготовке диверсий. Его приговорили к 5 годам лишения свободы за "незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства".

Шаблий вместе с Евгением Пановым, Андреем Захтием, Редваном Сулеймановым, Владимиром Присичем, Дмитрием Штибликовим, Алексеем Бесарабовым, Владимиром Дудкой и Алексеем Стогнием были задержаны в период с августа по ноябрь 2016 как фигуранты дела о якобы готовящихся терактах в Крыму. Все они были приговорены к различным срокам заключения, часть передали Украине при обмене.

Как сообщалось ранее, 20 февраля прошлого года украинский политзаключенный Алексей Стогний вернулся в Киев. Четыре года назад Стогния задержали в Крыму.

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