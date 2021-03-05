Микитасю продовжили арешт

Його підозрюють у замовленні викрадення юриста у Києві

Його підозрюють у замовленні викрадення юриста у Києві

Фото з відкритих джерел

Шевченківський районний суд Києва продовжив до 24 квітня тримання під вартою експрезиденту корпорації “Укрбуд” Максиму Микитасю, якого підозрюють у замовленні викрадення юриста у Києві.

Про це RegioNews повідомляє з посиланням на рішення суду.

"Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного (Микитася — ред.). Строк дії ухвали про тримання підозрюваного під вартою визначити тривалістю до 24 квітня 2021 року включно”, — йдеться в ухвалі суду.

Так, суд продовжив арешт 24 лютого.

Окрім того, суд зобов’язав посадових осіб ІТТ ГУ НП у Києві або іншої установи попереднього ув’язнення за місцем утримання Микитася забезпечити невідкладне проведення медичного обстеження та відповідного лікування згідно з встановленим діагнозом.

Нагадаємо, Микитасю не змогли обрати запобіжний захід, адвокати заявили про відвід судді - Микитася підозрюють в замовленні викрадення юриста столичної компанії, однак підозрюваний заявляє про тиск через свідчення, які він дав проти заступника голови ОП Олега Татарова.

29 грудня Нацполіція провела обшук у будинку Микитася, йому вручили підозру.

НАБУ заявляє про незаконний тиск і блокування розслідувань через вручення підозри Микитасю.

30 грудня Микитась з’явився на судове засідання і заявив про тиск та погрози, хоча Нацполіція заявлала, що оголошена підозра Микитасю не пов'язана із корупційними злочинами, в яких він фігурує, і закликала "не маніпулювати інформацією", оскільки слідство ще триває.