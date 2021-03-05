Микитасю продлили арест

Его подозревают в заказе похищения юриста в Киеве

Его подозревают в заказе похищения юриста в Киеве

Фото из открытых источников

Шевченковский районный суд Киева продлил до 24 апреля содержания под стражей экс-президенту корпорации “Укрбуд” Максиму Микитасю, которого подозревают в заказе похищения юриста в Киеве.

Об этом RegioNews сообщает со ссылкой на решение суда.

"Продлить срок содержания под стражей подозреваемого (Микитася — ред.). Срок действия определения о содержании подозреваемого под стражей определить продолжительностью до 24 апреля 2021 года включительно”, — говорится в постановлении суда.

Так, суд продлил арест 24 февраля.

Кроме того, суд обязал должностных лиц ИВС ГУ НП в Киеве или другого учреждения предварительного заключения за местом содержания Микитася обеспечить безотлагательное проведение медицинского обследования и соответствующего лечения согласно установленному диагнозу.

Напомним, Микитасю не смогли избрать меру пресечения, адвокаты заявили об отводе судьи - Микитася подозревают в заказе похищения юриста столичной компании, однако подозреваемый заявляет о давлении из-за показаний, которые он дал против заместителя председателя ОП Олега Татарова.

29 декабря Нацполиция провела обыск в доме Микитася, ему вручили подозрение.

НАБУ заявляет о незаконном давлении и блокировании расследований из-за вручения подозрения Микитасю.

30 декабря Микитась явился на судебное заседание и заявил о давлении и угрозах, хотя Нацполиция заявлала, что объявленное подозрение Микитасю не связано с коррупционными преступлениями, в которых он фигурирует, и призвала "не манипулировать информацией", поскольку следствие еще продолжается.