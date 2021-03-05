Тернопольского налоговика, который требовал миллионную взятку, взяли под стражу

Он требовал от местного предпринимателя деньги в обмен на обещание уменьшения штрафа

Он требовал от местного предпринимателя деньги в обмен на обещание уменьшения штрафа

Фото: СБУ

Начальнику Государственной налоговой инспекции Тернопольской области, который через посредника требовал и получил 1 млн грн взятки, избрана мера пресечения.

Об этом сообщает пресс-служба Тернопольской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По данным прокуратуры, дело рассматривал Лычаковский районный суд города Львова, который избрал для чиновника меру пресечения в виде содержания под стражей.

Он может внести залог в размере 681 тыс грн. Начальнику Государственной налоговой инспекции инкриминируют ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупных размерах).

Прокурор настаивал на определении суммы залога в 2 млн грн, однако суд определился с размером в 300 необлагаемых минимумов доходов граждан", - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что подозреваемый требовал у местного предпринимателя 1 млн грн взятки и обещал уменьшить размер штрафа за нарушение налогового законодательства и не направлять результаты проверок в полицию для открытия дела.

Напомним, 2 марта на Тернопольщине задержали налоговика: его подозревают в вымогательстве 1 млн грн взятки.