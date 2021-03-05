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05 марта 2021, 10:44 2584

Свежие рейтинги: Зеленский лидирует, но продолжает терять поддержку

05 марта 2021, 10:44 2584
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69% граждан считают, что Украина движется в неправильном направлении
69% граждан считают, что Украина движется в неправильном направлении
Фото: Офис президента
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Если бы выборы президента Украины состоялись в конце февраля 2021 года, действующий глава государства Владимир Зеленский получил бы наибольшее количество голосов. За него готовы проголосовать 22,5% респондентов, которые намерены прийти на участки и определились с выбором.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса группы "Рейтинг", передает RegioNews.

В конце февраля, по данным этой же социологической группы, Владимира Зеленского поддерживали 23,1% украинцев.

За пятого президента Петра Порошенко готовы отдать голос 14,6%, рейтинг Юрия Бойко составляет 11,6%, за Юлию Тимошенко отдадут голоса 11,1% опрошенных.

Согласно данным опроса, 69% граждан считают, что Украина движется в неправильном направлении. 22% убеждены, что государство движется в правильном направлении, 9% еще не определились.

Самый высокий уровень доверия среди всех политиков сохраняет Владимир Зеленский, ему доверяют 43% респондентов, не доверяют - 55%. Юлии Тимошенко доверяют 28% граждан, не доверяют - 70%. Петру Порошенко доверяют 25% опрошенных, уровень недоверия к нему составляет 73%.

24% граждан доверяют Юрию Бойко, не доверяют ему 59%, еще 14% его не знают. Премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 15% респондентов, не доверяют - 50%.

Уровень доверия к Виктору Медведчука составляет 15%, не доверяют ему 70%, а 12% опрошенных его не знают. Министру здравоохранения Максиму Степанову доверяют 12%, не доверяют 32%, не знают - 54%.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 2-3 марта 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге, его ближайшим соперником называют Петра Порошенко.

выборы Владимир Зеленский рейтинг опрос президент социология

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