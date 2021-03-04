Ляшко назвав причини високої смертності серед пацієнтів на ШВЛ

Показник смертності пацієнтів, підключених до ШВЛ, в середньому 50-90% у світі

Показник смертності пацієнтів, підключених до ШВЛ, в середньому 50-90% у світі

Фото: із відкритих джерел

Висока летальність серед пацієнтів на апаратах ШВЛ в Україні є особливістю коронавірусної хвороби, і майже усі померлі були старшими 60 років.

Про це під час брифінгу повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає RegioNews.

На початку цього тижня інформпростір сколихнула інформація про те, що багато людей, які хворіють на коронавірусну хворобу, потрапляють у відділення інтенсивної терапії і після того, як їх підключають до апаратів ШВЛ, досить велика кількість таких випадків завершується летальними наслідками”, - сказав Ляшко.

За його словами, до ШВЛ пацієнтів підключають тоді, коли ресурси респіраторної неінвазивної терапії вичерпано.

Тобто, спочатку людину при низькому насиченні киснем підключають до кисневої терапії, після цього використовують такі апарати, як CPAP, але коли організм людини виснажується повністю, то людину підключають до апарату ШВЛ - це коли повністю штучна заміна дихальної функції”, - говорить головний санлікар.

Він стверджує, що високий процент летальності таких пацієнтів не є особливістю України, це є особливістю хвороби, і в нашій державі більше половини летальних випадків реєструється в групі 70 плюс.

Ці цифри від 50 до 90% по різних країнах, але це залежить від вибірки, кількості, як, хто оцінює", - підсумував Лякшко.

Нагадаємо, виявлення в Україні британського штаму коронавірусу не вплине на хід вакцинальної кампанії, - Ляшко.