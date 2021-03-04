Ляшко назвал причины высокой смертности среди пациентов на ИВЛ

Показатель смертности пациентов, подключенных к ИВЛ, в среднем 50-90% в мире

Показатель смертности пациентов, подключенных к ИВЛ, в среднем 50-90% в мире

Фото: из открытых источников

Высокая летальность среди пациентов на аппаратах ИВЛ в Украине является особенностью коронавирусной болезни, и почти все умершие были старше 60 лет.

Об этом во время брифинга сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает RegioNews.

В начале этой недели информпространство всколыхнула информация о том, что многие люди, которые болеют коронавирусной болезнью, попадают в отделение интенсивной терапии и после того, как их подключают к аппаратам ИВЛ, достаточно большое количество таких случаев завершается летальным исходом", - сказал Ляшко.

По его словам, к ИВЛ пациентов подключают тогда, когда ресурсы респираторной неинвазивной терапии исчерпаны.

То есть, сначала человека при низком насыщении кислородом подключают к кислородной терапии, после этого используют такие аппараты, как CPAP, но когда организм человека истощается полностью, то человека подключают к аппарату ИВЛ - это когда полностью искусственная замена дыхательной функции", - говорит главный санврач.

Он утверждает, что высокий процент летальности таких пациентов не является особенностью Украины, это является особенностью болезни, и в нашем государстве больше половины летальных случаев регистрируется в группе 70 плюс.

Эти цифры от 50 до 90% по разным странам, но это зависит от выборки, количества, как, кто оценивает", - подытожил Лякшко.

Напомним, выявление в Украине британского штамма коронавируса не повлияет на ход вакцинальной кампании, - Ляшко.