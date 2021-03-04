Зеленский подписал решение СНБО о двойном гражданстве

Украинцам, которые имеют гражданство других государств, хотят запретить занятие должностей в органах государственной власти

Украинцам, которые имеют гражданство других государств, хотят запретить занятие должностей в органах государственной власти

Фото: Офис президента

Сегодня, 4 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 26 февраля по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает RegioNews.

Согласно решению СНБО, правительство, ЦИК и Служба безопасности Украины должны в течении двух месяцев проанализировать действующее законодательство относительно вопросов, связанным с двойным или множественным гражданством.

Необходимо установить наличие или отсутствие правовой определенности запрета гражданам Украины, которые имеют гражданство (или подданство) иностранного государства, занимать определенные государственные и политические должности или выполнять функции государства или местного самоуправления", - говорится в сообщении.

После этого анализа в течении шести месяцев Кабмин должен внести в Раду проекты законов о запрете гражданам Украины, которые имеют гражданство других государств, претендовать занятие должностей в органах государственной власти и местного самоуправления, претендовать на руководящие должности на стратегических объектах, иметь допуск к государственной тайне, быть членом избирательной комиссии, официальным наблюдателем или проводить предвыборную агитацию, а также быть членом политических партий.

Также СНБО распорядился разработать и представить на рассмотрение депутатов порядок подтверждения отказа и выхода из гражданства иностранного государства для граждан Украины, которые претендуют на вышеупомянутые позиции.

На законодательном уровне хотят установить порядок представления гражданами Украины деклараций о получении иностранного гражданства.

За представление недостоверных сведений в декларациях об отсутствии иностранного гражданства должна быть установлена ​​ответственность", - добавили в Офисе президента.

Напомним, 26 февраля Совет нацбезопасности и обороны сегодня рассмотрел вопрос двойного гражданства в Украине.