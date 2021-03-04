Зеленський хоче запустити програму "Нове село”, щоб "принести туди цивілізацію”

Перші такі проєкти хочуть реалізувати на прифронтових територіях, а потім по всій Україні

Перші такі проєкти хочуть реалізувати на прифронтових територіях, а потім по всій Україні

Фото: Офіс президента

Про це ідеться у повідомленні на сайті глави держави, передає RegioNews.

В рамках цієї програми в сільській місцевості хочуть збудувати "Центри тяжіння” за прикладом сервісних зон у Щасті та Новотроїцькому.

Це сучасні простори, у яких працюватимуть ЦНАПи, відділення пошти, аптека з програмою "Доступні ліки”, опорні пункти поліції, магазини, сервісні центри, пожежний пункт, медичний центр тощо. Навколо має бути облагороджена територія зі спортивним комплексом, дитячими майданчиками, кінотеатром чи концертним залом, сільськими клубами, сучасним освітленням, відремонтованим дорожнім покриттям, вело- та біговими доріжками”, - йдеться в повідомленні.

До реалізації цих проєктів держава буде долучати бізнес, за кожним із них буде закріплений модератор. Як заявляють в Офісі президента, загалом планується втілити понад 1 тисячу таких проєктів.

Ми вже побачили проєкт, який реалізований на КПВВ "Щастя”. Перші проєкти "Нове село” мають бути втілені на прифронтових територіях, а потім – по всій Україні. Ми маємо вдихнути нове життя в українське село”, – заявив Президент.

З його слів, до цієї програми буде включений розвиток агропромислового комплексу.

Нагадаємо, Зеленський хоче розробити кодекс для співпраці з регіонами, над його створенням буде працювати конгрес місцевої влади.