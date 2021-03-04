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Доба в ООС: бойовики чотири рази стріляли із забороненого озброєння
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04 березня 2021, 18:22

Доба в ООС: бойовики чотири рази стріляли із забороненого озброєння

04 березня 2021, 18:22
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Всі порушення було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід”
Всі порушення було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід”
Фото: із відкритих джерел
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4 березня в зоні проведення ООС на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксовано чотири випадки порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Так, поблизу Водяного, що неподалік Донецька, противник вів вогонь у напрямку позицій українських захисників, застосувавши 120 мм міномет. А неподалік Пісків окупанти обстріляли наші позиції з великокаліберних кулеметів”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, біля Павлополя противник здійснив кілька прицільних обстрілів у бік українських позицій з ручного протитанкового гранатомета.

На цьому ж напрямку було зафіксовано проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування. Завдяки вмілим діям наших воїнів, безпілотник було вчасно подавлено засобами РЕБ. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає”, - додали в штабі ООС.

Також упродовж доби сапери розмінували понад 4 гектарів території та передали на знищення 65 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, добою раніше з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксовано три випадки порушення режиму припинення вогню.

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