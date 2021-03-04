Сутки в ООС: боевики четыре раза стреляли из запрещенного вооружения

Все нарушения были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"

Все нарушения были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"

Фото: из открытых источников

4 марта в зоне проведения ООС на Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации было зафиксировано четыре случая нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Так, вблизи Водяного, что недалеко от Донецка, противник вел огонь по направлению позиций украинских защитников, применив 120 мм миномет. А неподалеку Песков оккупанты обстреляли наши позиции из крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

Кроме того, у Павлополя противник совершил несколько прицельных обстрелов в сторону украинских позиций с ручного противотанкового гранатомета.

На этом же направлении был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Благодаря умелым действиям наших воинов, беспилотник был вовремя подавлен средствами РЭБ. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - добавили в штабе ООС.

Также в течение суток саперы разминировали более 4 гектаров территории и передали на уничтожение 65 взрывоопасных предметов.

Напомним, сутками ранее со стороны вооруженных формирований Российской Федерации было зафиксировано три случая нарушения режима прекращения огня.