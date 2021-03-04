Загострення на Донбасі: під час обстрілів поранено українського захисника

Збройні формування РФ ігнорують режим припинення вогню

Збройні формування РФ ігнорують режим припинення вогню

Фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби, 3 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї. Зі станкових протитанкових гранатометів противник здійснив декілька неприцільних пострілів у бік українських позицій біля Водяного, що поблизу Донецька, а неподалік Кам’янки українських захисників загарбники обстріляли зі стрілецької зброї.

Неподалік населеного пункту Причепилівка, російсько-окупаційні війська обстріляли позиції наших захисників застосувавши підствольний гранатомет та стрілецьку зброю.

Внаслідок обстрілу, кульове поранення отримав військовослужбовець Збройних Сил України. Захисника доправили до лікувального закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу. Стан здоров’я військовослужбовця - задовільний", - йдеться у повідомленні.

На обстріли противника українські захисники відповідали вогнем у відповідь.

Від початку поточної доби, 4 березня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Вранці, в районі Водяного, що неподалік Донецька, противник здійснив кілька пострілів у напрямку українських захисників, застосувавши 120 мм міномети. А поблизу Пісків окупанти вели вогонь у напрямку наших позицій з великокаліберних кулеметів. Серед наших воїнів бойових втрат немає.

Нагадаємо, добою раніше з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксовано три випадки порушення режиму припинення вогню.