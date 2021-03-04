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04 марта 2021, 17:37 4

Зеленский хочет запустить программу "Новое село", чтобы "принести туда цивилизацию"

04 марта 2021, 17:37 4
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Первые такие проекты хотят реализовать на прифронтовых территориях, а затем по всей Украине
Первые такие проекты хотят реализовать на прифронтовых территориях, а затем по всей Украине
Фото: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский провел совещание по вопросу реформирования украинских сел и реализации программы "Новое село".

Об этом сообщается на сайте главы государства, передает RegioNews.

В рамках этой программы в сельской местности хотят построить "Центры притяжения" по примеру сервисных зон в Счастье и Новотроицком.

Это современные пространства, в которых будут работать ЦНАПы, отделения почты, аптека с программой "Доступные лекарства", опорные пункты полиции, магазины, сервисные центры, пожарный пункт, медицинский центр и тому подобное. Вокруг должна быть облагорожена территория со спортивным комплексом, детскими площадками, кинотеатром или концертным залом, сельскими клубами, современным освещением, отремонтированным дорожным покрытием, вело- и беговыми дорожками", - говорится в сообщении.

К реализации этих проектов государство будет привлекать бизнес, за каждым из них будет закреплен модератор. Как заявляют в Офисе президента, всего планируется воплотить более 1 тысячи таких проектов.

Мы уже увидели проект, который реализован на КПВВ "Счастье". Первые проекты "Новое село" должны быть воплощены на прифронтовых территориях, а затем - по всей Украине. Мы должны вдохнуть новую жизнь в украинское село", - заявил Президент.

По его словам, в эту программу будет включено развитие агропромышленного комплекса.

Напомним, Зеленский хочет разработать кодекс для сотрудничества с регионами, над его созданием будет работать конгресс местной власти.

Владимир Зеленский реформа развитие регионы село Программа

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