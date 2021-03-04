Рік уряду Шмигаля: Справжнім главою МЗС є Андрій Єрмак

RegioNews у своєму новому спецпроєкті оцінив роботу Кабміну

RegioNews у своєму новому спецпроєкті оцінив роботу Кабміну

Фото з відкритих джерел

Глава Офісу президента в зовнішній політиці «підмінив собою» не лише профільного віцепрем’єра та керівника МЗС, а й самого Зеленського.

Про це йдеться в матеріалі "Зовнішня політика: ﻿чому ніхто не знає віцепрем’єрку Стефанішину" в рамках спецпроєкту RegioNews "Рік уряду Шмигаля. Як Україна перетворилася на президентську республіку".

Видання аналізує реалізацію зовнішньої політики та курсу держави на здобуття членства в ЄС та НАТО ще від початку президентства Зеленського. Уже тоді стосунки України з Заходом (як, до речі, і з Росією) намагався монополізувати "скромний президентський помічник" Андрій Єрмак. А відколи він обійняв посаду керівника ОП замість Андрія Богдана – це йому вдалося й поготів.

Єрмак ніколи не приховував, що є прихильником "нетрадиційної дипломатії" і вважав, що більшості результатів, яких прагне Україна на міжнародній арені, можна було б досягти через дружбу та неформальні домовленості із закордонними політиками. Саме через ці розбіжності у підходах до дипломатії він позбувся глави МЗС Вадима Пристайка (спочатку зробивши його віцепрем’єром, згодом відправивши у відставку, а потім – у Британію послом). Замість Пристайка очільником МЗС призначили Дмитра Кулебу, а віцепрем’єром з питань європейської і євроатлантичної інтеграції – Ольгу Стефанішину. Але роль їм відведена не надто помітна, і це Єрмак неодноразово підкреслював, долучаючись до зустрічей з послами країн Великої сімки, головою представництва ЄС в Україні тощо.

Фактично на цих зустрічах Єрмак підміняв собою не лише Стефанішину чи Кулебу, а й самого Зеленського. Та посли змушені це терпіти, констатує видання.

Також автори дослідження зазначають, що применшення ролі МЗС і профільного віцепрем’єра відбувається й в інший спосіб: через підвищення ролі Олексія Арестовича, якого Єрмак просунув на посаду спікера делегації України у ТКГ та ще й призначив своїм позаштатним радником з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони.

Водночас, зазначається, що після інавгурації президента США Джо Байдена в цій розстановці сил у здійсненні зовнішньої політики України дещо змістилися акценти. Причин цьому є кілька. Одна з них – те, що для нової влади в США "нетрадиційні підходи до дипломатії", яких дотримується Єрмак, є неприйнятними. Друга – Єрмак надто тісно поринув у дипломатію з попередньою адміністрацією Дональда Трампа, що не може не викликати настороженості у нового господаря Білого дому. Тож доводиться повертатися до "традиційних підходів" і підвищувати роль українського зовнішньополітичного відомства.

Однак загалом зовнішня політика і далі формується в ОП. А МЗС насправді лише сумлінно виконує поставлені перед ним завдання, стверджують аналітики.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів, на думку авторів дослідження RegioNews, став підрозділом Офісу президента.

Нагадаємо, що ми у своєму ексклюзивному проєкті "50 відтінків Зеленського" підбили підсумки того, що наобіцяв і не виконав президент.

Читайте також наш ексклюзивний проєкт "Вся президентська рать. Рейтинг голів ОДА, призначених Зеленським від початку його президентської каденції”.