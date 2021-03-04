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04 березня 2021, 13:50 21

Рік уряду Шмигаля: Справжнім главою МЗС є Андрій Єрмак

04 березня 2021, 13:50 21
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Глава Офісу президента в зовнішній політиці «підмінив собою» не лише профільного віцепрем’єра та керівника МЗС, а й самого Зеленського.

Про це йдеться в матеріалі "Зовнішня політика: ﻿чому ніхто не знає віцепрем’єрку Стефанішину" в рамках спецпроєкту RegioNews "Рік уряду Шмигаля. Як Україна перетворилася на президентську республіку".

Видання аналізує реалізацію зовнішньої політики та курсу держави на здобуття членства в ЄС та НАТО ще від початку президентства Зеленського. Уже тоді стосунки України з Заходом (як, до речі, і з Росією) намагався монополізувати "скромний президентський помічник" Андрій Єрмак. А відколи він обійняв посаду керівника ОП замість Андрія Богдана – це йому вдалося й поготів.

Єрмак ніколи не приховував, що є прихильником "нетрадиційної дипломатії" і вважав, що більшості результатів, яких прагне Україна на міжнародній арені, можна було б досягти через дружбу та неформальні домовленості із закордонними політиками. Саме через ці розбіжності у підходах до дипломатії він позбувся глави МЗС Вадима Пристайка (спочатку зробивши його віцепрем’єром, згодом відправивши у відставку, а потім – у Британію послом). Замість Пристайка очільником МЗС призначили Дмитра Кулебу, а віцепрем’єром з питань європейської і євроатлантичної інтеграції – Ольгу Стефанішину. Але роль їм відведена не надто помітна, і це Єрмак неодноразово підкреслював, долучаючись до зустрічей з послами країн Великої сімки, головою представництва ЄС в Україні тощо.

Фактично на цих зустрічах Єрмак підміняв собою не лише Стефанішину чи Кулебу, а й самого Зеленського. Та посли змушені це терпіти, констатує видання.

Також автори дослідження зазначають, що применшення ролі МЗС і профільного віцепрем’єра відбувається й в інший спосіб: через підвищення ролі Олексія Арестовича, якого Єрмак просунув на посаду спікера делегації України у ТКГ та ще й призначив своїм позаштатним радником з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони.

Водночас, зазначається, що після інавгурації президента США Джо Байдена в цій розстановці сил у здійсненні зовнішньої політики України дещо змістилися акценти. Причин цьому є кілька. Одна з них – те, що для нової влади в США "нетрадиційні підходи до дипломатії", яких дотримується Єрмак, є неприйнятними. Друга – Єрмак надто тісно поринув у дипломатію з попередньою адміністрацією Дональда Трампа, що не може не викликати настороженості у нового господаря Білого дому. Тож доводиться повертатися до "традиційних підходів" і підвищувати роль українського зовнішньополітичного відомства.

Однак загалом зовнішня політика і далі формується в ОП. А МЗС насправді лише сумлінно виконує поставлені перед ним завдання, стверджують аналітики.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів, на думку авторів дослідження RegioNews, став підрозділом Офісу президента.

Нагадаємо, що ми у своєму ексклюзивному проєкті "50 відтінків Зеленського" підбили підсумки того, що наобіцяв і не виконав президент.

Читайте також наш ексклюзивний проєкт "Вся президентська рать. Рейтинг голів ОДА, призначених Зеленським від початку його президентської каденції”.

політика Андрій Єрмак Офіс президента МЗС Деніс Шмигаль Дмитро Кулеба уряд Ольна Стефанишина

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