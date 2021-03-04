"Рік уряду Шмигаля": Кабінет міністрів став підрозділом Офісу президента

RegioNews у своєму новому спецпроєкті оцінив роботу Кабміну

RegioNews у своєму новому спецпроєкті оцінив роботу Кабміну

За рік, що минув після призначення уряду Дениса Шмигаля, останній так і не став повноцінним прем’єром, так само як і його уряд не став повноцінним урядом.

Про це йдеться в матеріалі "Внутрішня політика: ﻿мутація Кабміну в системі влади Зеленського" в рамках спецпроєкту RegioNews "Рік уряду Шмигаля. Як Україна перетворилася на президентську республіку".

Автори публікації нагадують, що перед заміною Кабміну в березні 2020 року Володимир Зеленський оновив керівництво свого офісу. Замість Андрія Богдана керівником ОП став Андрій Єрмак. "І саме він, а не Шмигаль, зіграв першу скрипку у підборі кандидатур до уряду Шмигаля, консультуючись при цьому не стільки з кандидатом в прем’єри, скільки безпосередньо з такими олігархами, як, приміром, Ігор Коломойський".

Також в матеріалі наголошують, що Аваков, по суті, "є таким собі "урядом в уряді" та завжди мав свій окремий прямий канал спілкування і з колишнім, і з нинішнім президентом". В останньому інтерв’ю Дмитру Гордону, зазначають автори статті, глава МВС заявив, що зустрічається із Зеленським кілька разів на тиждень, жодним чином не згадавши при цьому прем’єра Шмигаля.

"Явною ознакою неповноцінності нового Кабміну стало те, що, представляючи Верховній Раді кандидатури до свого уряду, Шмигаль повідомив про наявність чотирьох вакансій. І він тоді ще навіть не знав, які кандидатури йому назвуть на Банковій і як буде подрібнено міністерства. Насправді ж, окрім тих чотирьох вакансій, потім з’явилися ще три — саме завдяки подальшому подрібненню міністерств", - зазначають автори статті, додаючи, що "ініціатором цих кроків завжди була Банкова, і вона ж слугувала верховною інстанцією у розв’язанні суперечок між відомствами щодо розподілу повноважень і сфер впливу".

Ще однією явною ознакою неповноцінності нинішнього Кабміну, на думку авторів спецпроєкту, є те, що Верховна Рада так і не схвалила програму його діяльності.

"Схоже, Банковій вигідно залишати уряд у підвішеному стані, аби будь-якої миті можна було відправити його у відставку. Відтак будь-яка взаємодія Кабміну з Верховною Радою неможлива без втручання ОП і особисто Зеленського", - зазначають автори проєкту.

Про те, як за рік роботи Кабміну Шмигаля Україна перетворилася на президентську республіку, читайте у нашому спецпроєкті.

Нагадаємо, що раніше RegioNews у своєму ексклюзивному проєкті "50 відтінків Зеленського" підбив підсумки того, що наобіцяв і не виконав президент.

Читайте також наш ексклюзивний проєкт "Вся президентська рать. Рейтинг голів ОДА, призначених Зеленським від початку його президентської каденції”.