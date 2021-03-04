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04 березня 2021, 11:59

Зеленський підписав закон, який поверне в.о. міністрів широкі повноваження

04 березня 2021, 11:59
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Йдеться про законопроект №4531
Йдеться про законопроект №4531
Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський підписав закон про повернення широких повноважень виконуючим обов'язки міністрів. Йдеться про законопроект №4531.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента, пише RegioNews.

Тепер в.о. міністра зможуть приймати рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є міністерство.

Таким чином в.о. міністрів повернули наступні повноваження:

  • керівництво діяльністю міністерства,
  • затвердження планів роботи міністерства, звітів,
  • внесення прем'єр-міністру пропозиції щодо призначення на посади першого заступника міністра, заступника міністра,
  • затвердження структури апарату міністерства, утворення, ліквідація, реорганізація за погодженням з Кабміном територіальних органів міністерства як структурних підрозділів апарату міністерства, що не мають статусу юридичної особи, а також призначення і звільнення керівників підприємств,
  • скасування актів територіальних органів міністерства, позначення обов'язків першого заступника і заступників, прийняття рішень про розподіл бюджетних коштів.

Відзначимо, що раніше Зеленський ветував цей закон. Він пропонував парламенту вилучити з документа норми про обмеження виконання повноважень заступниками міністра, якщо посада міністра вакантна.

Глава держави підкреслював, що положення, у яких йдеться про виконання першим заступником міністра або заступниками міністра (в період, коли посада міністра вакантна) тільки окремих повноважень, є неприйнятними - вони порушують конституційні норми щодо призначення за поданням прем'єр-міністра членів уряду.

Зеленський при цьому звертав увагу, що якщо народні депутати довго не призначають міністра, це може паралізувати міністерство.

Нагадаємо, раніше Зеленський відхилив закон про повернення конкурсів на держслужбу.

Україна Володимир Зеленський міністр президент Міністерство

 
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