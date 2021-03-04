Зеленский подписал закон, который вернет и.о. министров широкие полномочия

Речь идет о законопроекте №4531

Речь идет о законопроекте №4531

Офис президента

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, пишет RegioNews.

Теперь и.о. министра смогут принимать решения о распределении бюджетных средств, главным распорядителем которых является министерство.

Таким образом и.о. министров вернули следующие полномочия:

руководство деятельностью министерства,

утверждение планов работы министерства, отчетов,

внесение премьер-министру предложения по поводу назначения на должности первого заместителя министра, заместителя министра,

утверждение структуры аппарата министерства, образование, ликвидация, реорганизация по согласованию с Кабмином территориальных органов министерства как структурных подразделений аппарата министерства, не имеющих статуса юридического лица, а также назначение и увольнение руководителей предприятий,

отмена актов территориальных органов министерства, обозначение обязанностей первого заместителя и заместителей, принятие решений о распределении бюджетных средств.

Отметим, что ранее Зеленский ветировал этот закон. Он предлагал парламенту изъять из документа нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра вакантна.

Глава государства подчеркивал, что положения, в которых говорится о выполнении первым замминистра или заместителями министра (в период, когда должность министра вакантна) только отдельных полномочий, являются неприемлемыми - они нарушают конституционные нормы насчет назначения по представлению премьер-министра членов правительства.

Зеленский при этом обращал внимание, что если народные депутаты долго не назначают министра, это может парализовать министерство.

Напомним, ранее Зеленский отклонил закон о возвращении конкурсов на госслужбу.