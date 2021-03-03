КСУ 4 марта возьмется за дело о нарушении Зеленским карантина
Конституционный суд Украины в четверг, 4 марта, рассмотрит дело об официальном толковании части 1 статьи 105 Конституции о возможности привлечения президента к административной ответственности. Глава государства Владимир Зеленский нарушил карантин при посещении кафе.
Об этом сообщает пресс-служба КСУ, пишет RegioNews.
Отмечено, что завтра Большая палата суда на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассмотрит данное дело.
Верховный суд обратился в КСУ с ходатайством относительно официального толкования положения части 1 статьи 105 Конституции. В нем говорится, что "президент Украины пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий".
Ранее сообщалось, что Зеленский еще на месяц отстранил от должности главу КСУ Тупицкого.