КСУ 4 марта возьмется за дело о нарушении Зеленским карантина

Глава государства Владимир Зеленский нарушил карантин при посещении кафе

Глава государства Владимир Зеленский нарушил карантин при посещении кафе

Офис президента

Конституционный суд Украины в четверг, 4 марта, рассмотрит дело об официальном толковании части 1 статьи 105 Конституции о возможности привлечения президента к административной ответственности. Глава государства Владимир Зеленский нарушил карантин при посещении кафе.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ, пишет RegioNews.

Отмечено, что завтра Большая палата суда на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассмотрит данное дело.

Верховный суд обратился в КСУ с ходатайством относительно официального толкования положения части 1 статьи 105 Конституции. В нем говорится, что "президент Украины пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий".

Ранее сообщалось, что Зеленский еще на месяц отстранил от должности главу КСУ Тупицкого.