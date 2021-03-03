13:15  03 марта
Рада хочет отменить перевод часов
10:29  03 марта
Мэр Николаева Сенкевич прогнозирует отказникам от вакцинации лечение "за свой счет"
19:10  03 марта
На Донбассе три нарушения "тишины", враг стрелял возле Водяного и Каменки
UA | RU
UA | RU
03 марта 2021, 17:46 38

КСУ 4 марта возьмется за дело о нарушении Зеленским карантина

03 марта 2021, 17:46 38
Читайте також українською мовою
Глава государства Владимир Зеленский нарушил карантин при посещении кафе
Глава государства Владимир Зеленский нарушил карантин при посещении кафе
Офис президента
Читайте також
українською мовою

Конституционный суд Украины в четверг, 4 марта, рассмотрит дело об официальном толковании части 1 статьи 105 Конституции о возможности привлечения президента к административной ответственности. Глава государства Владимир Зеленский нарушил карантин при посещении кафе.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ, пишет RegioNews.

Отмечено, что завтра Большая палата суда на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассмотрит данное дело.

Верховный суд обратился в КСУ с ходатайством относительно официального толкования положения части 1 статьи 105 Конституции. В нем говорится, что "президент Украины пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий".

Ранее сообщалось, что Зеленский еще на месяц отстранил от должности главу КСУ Тупицкого.

суд Украина Владимир Зеленский Конституционный суд КСУ

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Настроен на компромисс: как мэр Житомира Сухомлин соединил несоединимое
"Президент знал обо мне все": глава Сумской ОГА Василий Хома о своем назначении
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram