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03 березня 2021, 17:18 31

Під Радою активісти протестують проти змін до мовного закону

03 березня 2021, 17:18 31
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Вони стверджують, що атака на мовне законодавство здійснюється безпосередньо з Офісу Президента
Вони стверджують, що атака на мовне законодавство здійснюється безпосередньо з Офісу Президента
Фото: Цензор.НЕТ
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Під будівлею комітетів Верховної Ради України активісти протестують проти внесення змін до закону про мову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, передає RegioNews.

Відомо, що комітет Ради з гуманітарної та інформаційної політики розглядає проєкти законів народних депутатів від "Слуги народу” про внесення змін до Закону про державну мову.

Проєкт закону №4638 подали нардепи Бужанський, Дубінський, Шевченко, Брагар, Качура, Гетманцев і ін., проєкт №4638-2 - Потураєв, Корнієнко, Кравчук та ін.

Активісти стверджують, що правляча партія розпочала безпрецедентну атаку на закон про мову, яка керується безпосередньо з Офісу Президента.

У разі підтримки будь-якого з цих проєктів буде знищений механізм захисту прав українців на отримання послуг українською мовою. Закон про мову перетвориться в декларацію, яку можна безкарно порушувати”, - заявляють організатори мітингу.

Ці законопроєкти, а також проект закону від "Слуги народу" №3717 про повернення російської мови у вищій освіті, можуть бути винесені на пленарні засідання вже на початку березня.

Мітингувальники вимагають відкликати і зняти з розгляду Ради ці законопроєкти.

Нагадаємо, 28 січня суд за позовом мешканця Херсона скасував новий правопис. Позивач вважає, що Кабмін не має компетенції змінювати правопис.

Того ж дня було повідомлено, що Кабмін буде оскаржувати рішення ОАСК про скасування нового правопису.

протест митинг Верховна Рада мова активісти

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