Під Радою активісти протестують проти змін до мовного закону
Під будівлею комітетів Верховної Ради України активісти протестують проти внесення змін до закону про мову.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, передає RegioNews.
Відомо, що комітет Ради з гуманітарної та інформаційної політики розглядає проєкти законів народних депутатів від "Слуги народу” про внесення змін до Закону про державну мову.
Проєкт закону №4638 подали нардепи Бужанський, Дубінський, Шевченко, Брагар, Качура, Гетманцев і ін., проєкт №4638-2 - Потураєв, Корнієнко, Кравчук та ін.
Активісти стверджують, що правляча партія розпочала безпрецедентну атаку на закон про мову, яка керується безпосередньо з Офісу Президента.
У разі підтримки будь-якого з цих проєктів буде знищений механізм захисту прав українців на отримання послуг українською мовою. Закон про мову перетвориться в декларацію, яку можна безкарно порушувати”, - заявляють організатори мітингу.
Ці законопроєкти, а також проект закону від "Слуги народу" №3717 про повернення російської мови у вищій освіті, можуть бути винесені на пленарні засідання вже на початку березня.
Мітингувальники вимагають відкликати і зняти з розгляду Ради ці законопроєкти.
Нагадаємо, 28 січня суд за позовом мешканця Херсона скасував новий правопис. Позивач вважає, що Кабмін не має компетенції змінювати правопис.
Того ж дня було повідомлено, що Кабмін буде оскаржувати рішення ОАСК про скасування нового правопису.