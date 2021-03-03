В Україні перейменували низку населених пунктів
Перейменовано сім українських сіл
Перейменовано сім українських сіл
Верховна Рада України 3 березня ухвалила низку постанов щодо перейменування населених пунктів.
Про це пише RegioNews.
Перейменовано сім українських сіл, а саме:
- село Коросне Львівського району Львівської області тепер називатиметься Коросно;
- село Брустурів Косівського району Івано-Франківської області перейменовано на Брустури;
- село Борщів Львівського району Львівської області - на Боршів;
- село Кринички Житомирського району Житомирської області - на Буймир;
- село Зеблози Кременецького району Тернопільської області - на Зеблази;
- село Зарічне Охтирського району Сумської області перейменоване на Боголюбове;
- село Мокріївка Миргородського району Полтавської області перейменоване на Мокрії.
Також ще одному населеному пункту Майданської сільської ради Тисменицького району Івано-Франківської області присвоєно назву - село Ценжів.
Раніше повідомлялося, що Рада хоче скасувати переведення годинників.
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