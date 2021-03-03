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03 березня 2021, 15:47 6

В Україні перейменували низку населених пунктів

03 березня 2021, 15:47 6
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Перейменовано сім українських сіл
Перейменовано сім українських сіл
Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада України 3 березня ухвалила низку постанов щодо перейменування населених пунктів. 

Про це пише RegioNews.

Перейменовано сім українських сіл, а саме:

  • село Коросне Львівського району Львівської області тепер називатиметься Коросно;
  • село Брустурів Косівського району Івано-Франківської області перейменовано на Брустури;
  • село Борщів Львівського району Львівської області - на Боршів;
  • село Кринички Житомирського району Житомирської області - на Буймир;
  • село Зеблози Кременецького району Тернопільської області - на Зеблази;
  • село Зарічне Охтирського району Сумської області перейменоване на Боголюбове;
  • село Мокріївка Миргородського району Полтавської області перейменоване на Мокрії.

Також ще одному населеному пункту Майданської сільської ради Тисменицького району Івано-Франківської області присвоєно назву - село Ценжів.

Раніше повідомлялося, що Рада хоче скасувати переведення годинників.

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