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03 березня 2021, 14:59 59

У "червоному" Житомирі підприємці протестують через карантин

03 березня 2021, 14:59 59
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Вони вимагають дозволити їм працювати в умовах червоної зони епіднебезпеки
Вони вимагають дозволити їм працювати в умовах червоної зони епіднебезпеки
Фото: Укрінформ
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У Житомирі підприємці зібралися під будівлею ОДА на акцію «Право на працю», вимагаючи дозволити працювати бізнесу в умовах червоної зони епіднебезпеки.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Укрінформ"

"Ми зібралися через те, що люди обурені рішенням Кабінету Міністрів через запровадження локдауну в Житомирській області. Бізнес не може повернутися в рівновагу від попередніх локдаунів. Нас знову розділили, адже великий бізнес працює, а малий бізнес знищують, нас зачиняють і не дають нам працювати", - розповів один із організаторів акції Андрій Попов.

Учасники акції вимагали, щоб влада переглянула обмеження червоної зони епіднебезпеки, зокрема, дозволила працювати підприємцям, які реалізують промислові товари.

До учасників акції вийшов заступник голови ОДА Олександр Федько та заступниця Житомирського міського голови. Федько зауважив, що рішення про посилення обмежувальних заходів на Житомирщині приймалося не на місцевому, а державному рівні. Він додав, що обласна комісія з ТЕБ і НС підготує звернення до центральної влади щодо послаблень для Житомирщини.

Підприємці пообіцяли, що о 15.00 повернуться під будівлю ОДА, щоб дізнатися про те, чи будуть в області послаблення для роботи бізнесу.

Нагадаємо, сьогодні у Чернівцях підприємці під будівлею ОДА вимагають послабити карантин.

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