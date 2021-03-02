Голова Сумської ОДА Василь Хома розповів про подробиці свого призначення

Піти знову у політику було не простим рішенням, додає очільник ОДА

Піти знову у політику було не простим рішенням, додає очільник ОДА

За словами голови Сумської ОДА Василя Хоми, якщо служити всім, то з цього нічого не вийде і голова ОДА може стати ганчіркою, якою будуть возити по підлозі.

Про це йдеться в інтерв'ю голови ОДА у RegioNews.

Я прихильник того, щоб була команда і командна робота. Не може і не повинно такого бути, що на тебе впливають з різних сторін, і ти не знаєш, кому догоджати. Завдання ставить президент. І ці завдання мають реалізовуватися", - зазначає голова ОДА.

На його думку, це не означає, що не потрібно зважати на думку народних депутатів і депутатів місцевих рад, керівників місцевих громад. "Ми повинні спільно створювати кращі умови для життя людей. Щоб при цьому люди й не помічали влади", - додає він.

Хома каже, що коли йому запропонували стати головою ОДА, він не одразу погодився.

"Тому що, по-перше, потрібно було залишити бізнес. По-друге, у мене двоє маленьких дітей. Коли моя старша дочка сказала мені: "тату, а де ти був, коли я була маленька? І приймаючи рішення зараз, ми зібрали сімейну раду, на якій я оголосив, що є така пропозиція, що просять мене допомогти в складній ситуації. І що це повинно бути наше спільне рішення. Щоб ви потім не сказали: тату, а де ти був, коли був потрібен. І діти мені сказали, що я повинен це зробити, щоб вони потім могли мною пишатися", - додав Василь Хома.

Нагадаємо, очільником Сумської ОДА призначено Василя Хому, відповідний указ оприлюднений на сайті Президента.

Хома Василь. Голова Сумської обласної державної адміністрації. Досьє

Читайте повне інтерв'ю: "Президент знав про мене все": голова Сумської ОДА Василь Хома про своє призначення