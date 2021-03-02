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02 березня 2021, 11:15 101

У Верховній Раді почала працювати сенсорна кнопка для голосування

02 березня 2021, 11:15 101
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Депутати вперше зареєструвалися на сесії через відбиток пальця
Депутати вперше зареєструвалися на сесії через відбиток пальця
Фото: із відкритих джерел
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Сьогодні, 2 березня Верховна Рада почала використовувати для голосування та реєстрації депутатів сенсорну кнопку, яка зчитує відбиток пальця.

Про це під час засідання парламенту оголосив спікер Дмитро Разумков, передає RegioNews.

За його словами, використання сенсорної кнопки унеможливить так зване "кнопкодавство”, тобто неперсональне голосування.

Перед засіданням Верховної Ради депутати протестували нову систему. Реєструвалися нардепи вже з сенсорною кнопкою.

Також відбулося перше голосування з використанням сенсорної кнопки. У парламенті розмістили інструкцію для її використання.

Крім того, в сесійній залі будуть працювати додаткові камери відеоспостереження, щоб депутати не голосували замість своїх колег.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що задля боротьби з кнопкодавством в парламенті запрацює сенсорна кнопка.

Верховна Рада кнопкодав голосування депутати сенсорна кнопка

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