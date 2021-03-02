У Верховній Раді почала працювати сенсорна кнопка для голосування

Депутати вперше зареєструвалися на сесії через відбиток пальця

Депутати вперше зареєструвалися на сесії через відбиток пальця

Фото: із відкритих джерел

Сьогодні, 2 березня Верховна Рада почала використовувати для голосування та реєстрації депутатів сенсорну кнопку, яка зчитує відбиток пальця.

Про це під час засідання парламенту оголосив спікер Дмитро Разумков, передає RegioNews.

За його словами, використання сенсорної кнопки унеможливить так зване "кнопкодавство”, тобто неперсональне голосування.

Перед засіданням Верховної Ради депутати протестували нову систему. Реєструвалися нардепи вже з сенсорною кнопкою.

Також відбулося перше голосування з використанням сенсорної кнопки. У парламенті розмістили інструкцію для її використання.

Крім того, в сесійній залі будуть працювати додаткові камери відеоспостереження, щоб депутати не голосували замість своїх колег.

Офіційна реєстрація нардепів із новою системою із сенсорною кнопкою у @verkhovna_rada pic.twitter.com/qrVlzidmhh — ЧЕСНО (@chesno_movement) March 2, 2021

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що задля боротьби з кнопкодавством в парламенті запрацює сенсорна кнопка.