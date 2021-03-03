"Должно быть политическое чутье": Аваков прокомментировал фото Уруского с Кадыровом

Также должна быть принципиальная позиция, считает министр

Также должна быть принципиальная позиция, считает министр

Фото: Facebook

Министр внутренних дел Арсен Аваков выразил свое мнение относительно пребывания вице-премьера Олега Уруского рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым на выставке военного вооружения в ОАЭ.

Как передает RegioNews, об этом Аваков рассказал в программе "В гостях у Дмитрия Гордона".

У моего коллеги хватило ума стать на выставке рядом с Кадыровым. Он наверняка профессионал, но здесь должно быть политическое чутье. Ты же представляешь правительство Украины, господин Уруский. Как ты можешь вместе с Кадыровым идти вместе, когда этот человек неоднократно присылал подразделения к нам, на войну против наших людей, вел откровенную антиукраинскую политику", - сказал он.

Глава МВС отметил, что несмотря на то, что международная политика допускает компромиссы, в таких случаях должна быть принципиальная позиция.

Международная политика допускает многое количество компромиссов, но есть принципиальная позиция. Уруский, зачем ты это сделал? Ну я ошибся. Эти конфликты вот так должны исчерпываться", - добавил министр.

Напомним, Вице-премьера Уруского заметили вместе с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым. Позже Уруский прокомментировал фото с Кадыровым.