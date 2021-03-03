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03 марта 2021, 09:19 456

"Должно быть политическое чутье": Аваков прокомментировал фото Уруского с Кадыровом

03 марта 2021, 09:19 456
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Также должна быть принципиальная позиция, считает министр
Также должна быть принципиальная позиция, считает министр
Фото: Facebook
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Министр внутренних дел Арсен Аваков выразил свое мнение относительно пребывания вице-премьера Олега Уруского рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым на выставке военного вооружения в ОАЭ.

Как передает RegioNews, об этом Аваков рассказал в программе "В гостях у Дмитрия Гордона".

У моего коллеги хватило ума стать на выставке рядом с Кадыровым. Он наверняка профессионал, но здесь должно быть политическое чутье. Ты же представляешь правительство Украины, господин Уруский. Как ты можешь вместе с Кадыровым идти вместе, когда этот человек неоднократно присылал подразделения к нам, на войну против наших людей, вел откровенную антиукраинскую политику", - сказал он.

Глава МВС отметил, что несмотря на то, что международная политика допускает компромиссы, в таких случаях должна быть принципиальная позиция.

Международная политика допускает многое количество компромиссов, но есть принципиальная позиция. Уруский, зачем ты это сделал? Ну я ошибся. Эти конфликты вот так должны исчерпываться", - добавил министр.

Напомним, Вице-премьера Уруского заметили вместе с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым. Позже Уруский прокомментировал фото с Кадыровым.

война политика Арсен Аваков министр конфликт Олег Уруский

 
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