Дело коррупции экс-заместителя главы Закарпатского облсовета передали в суд
Расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя Закарпатского облсовета, который требовал более полумиллиона гривен "отката", завершено, теперь он предстанет перед судом.
Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской областной прокуратуры, передает RegioNews.
Согласно данным следствия, подозреваемый и его сообщник требовали 560 тыс. грн за то, что не будут препятствовать деятельности подрядной фирмы при реконструкции здания клуба под социально-культурный центр.
Речь идет об объекте в селе Мокрая Закарпатской области, на финансирование которого из бюджета выделили 5,6 млн грн.
Как рассказывают в прокуратуре, после перечисления фирме части этой суммы, подрядчику начали поступать угрозы и требования "отката".
Закарпатской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении экс-заместителя главы Закарпатского областного совета и работника Управления ГАСК в Закарпатской области по факту совершения группой лиц законченного покушения на вымогательство денежных средств в крупных размерах", - говорится в сообщении.
В прокуратуре добавили, что на время следствия подозреваемых взяли под стражу с возможностью внесения залога. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Напомним, 4 ноября заместителя председателя Закарпатского облсовета разоблачили на взятке в свыше 500 тыс. грн. Чиновник наладил механизм получения взяток с предпринимателей.