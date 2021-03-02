Дело коррупции экс-заместителя главы Закарпатского облсовета передали в суд

Он требовал "откат" от фирмы, которая занималась реконструкцией социально-культурного центра

Он требовал "откат" от фирмы, которая занималась реконструкцией социально-культурного центра

Фото: СБУ

Расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя Закарпатского облсовета, который требовал более полумиллиона гривен "отката", завершено, теперь он предстанет перед судом.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской областной прокуратуры, передает RegioNews.

Согласно данным следствия, подозреваемый и его сообщник требовали 560 тыс. грн за то, что не будут препятствовать деятельности подрядной фирмы при реконструкции здания клуба под социально-культурный центр.

Речь идет об объекте в селе Мокрая Закарпатской области, на финансирование которого из бюджета выделили 5,6 млн грн.

Как рассказывают в прокуратуре, после перечисления фирме части этой суммы, подрядчику начали поступать угрозы и требования "отката".

Закарпатской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении экс-заместителя главы Закарпатского областного совета и работника Управления ГАСК в Закарпатской области по факту совершения группой лиц законченного покушения на вымогательство денежных средств в крупных размерах", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что на время следствия подозреваемых взяли под стражу с возможностью внесения залога. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, 4 ноября заместителя председателя Закарпатского облсовета разоблачили на взятке в свыше 500 тыс. грн. Чиновник наладил механизм получения взяток с предпринимателей.