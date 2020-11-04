Заступника голови Закарпатської облради викрили на хабарі у понад 500 тис. грн

За даними слідства, високопосадовець налагодив механізм одержання хабарів з підприємців

За даними слідства, високопосадовець налагодив механізм одержання хабарів з підприємців

Фото СБУ

У Закарпатті СБУ викрила схему вимагання посадовцями грошей з підрядників за безперешкодне зведення об’єктів проєкту «Велике будівництво» на території регіону.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Служби безпеки України.

За попередніми даними слідства, заступник голови облради і один з керівників обласного управління Державної архітектурно-будівельної інспекції налагодили механізм одержання хабарів з підприємців. Задокументовано, що посадовці вимагали гроші з представника комерційної структури, яка перемогла у тендері на зведення в одному із селищ культурного центру у межах проєкту "Велике будівництво".

За понад півмільйона гривень фігуранти "гарантували" підряднику не створювати штучних перешкод під час проведення відповідних ремонтно-будівельних робіт.

Правоохоронці затримали обох високопосадовців відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в обласному центрі після передачі всієї суми неправомірної вигоди.

Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру і обрання судом запобіжних заходів.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Оборудку спільно викрили СБУ з Головним управлінням Нацполіції в Закарпатській області під процесуальним керівництвом Закарпатської облпрокуратури.

Нагадаємо, 30 жовтня ДБР затримало "на гарячому" ТОП-чиновника ДФС.