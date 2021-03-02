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02 березня 2021, 14:46 74

П'ять років без податків: Рада ухвалила законопроєкт про пільги для "інвестиційних нянь"

02 березня 2021, 14:46 74
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Підприємства з великими інвестиціями звільнили від сплати податку на прибуток
Підприємства з великими інвестиціями звільнили від сплати податку на прибуток
Фото: з відкритих джерел
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Верховна Рада України ухвалила поданий президентом Зеленським закон про зміни до Податкового кодексу, згідно з якими підприємства-інвестори зі значними інвестиціями звільняються від обкладання податком на прибуток підприємств.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ВР.

Законом звільняються від оподаткування податком на прибуток підприємств підприємства - інвестори зі значними інвестиціями протягом п'яти послідовних років з дати подання заяви, але не раніше дати подання такої заяви та дати введення в експлуатацію об'єкта, побудованого (щодо якого здійснено реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт) в рамках реалізації інвестиційного проєкту", - йдеться у поясненні.

Також до 1 січня 2035 року звільнено від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України товарів у митному режимі імпорту. Перелік і обсяги товарів затвердить уряд разом з укладенням спеціального інвестиційного договору.

Окрім того, до 1 січня 2035 року органи місцевого самоврядування зможуть встановлювати меншу орендну плату за користування земельних ділянок, на яких реалізовується інвестиційний проєкт. Також вони можуть взагалі звільнити інвесторів від сплати земельного податку.

Нагадаємо, 1 грудня Рада направила на повторне друге читання законопроєкт №3760 про "інвестиційних нянь". Автор документу - президент Володимир Зеленський.

ВР пільга президент законопроєкт підприємство

 
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