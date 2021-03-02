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02 марта 2021, 15:24 20

Зеленский объяснил, почему вакцинировался несмотря на ранее перенесенный COVID-19

02 марта 2021, 15:24 20
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Фото: из открытых источников
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Президент Укрины Владимир Зеленский рассказал, что вакцинировался от коронавируса, поскольку несмотря на то, что он переболел COVID-19, у него очень низкий уровень антител.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

Он получил прививку на территории военного мобильного госпиталя №59 вместе с военными врачами и военнослужащими, которые выполняют боевые задачи на передовой и проходят плановую вакцинацию.

Вакцинация важна. Я знаю, что такое COVID-19, потому что болел этой болезнью. Поэтому всем предлагаю обязательно вакцинироваться. Несмотря на то, что я переболел COVID-19, у меня уровень антител очень низкий", - сказал Зеленский.

Перед получением прививки он дал письменное согласие на вакцинацию. Зеленскому также сообщили о возможном побочном эффекте в виде повышения температуры.

Это нормально, такое может быть после каждой вакцины", - отметил президент.

Напомним, президент Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса, он стал вторым высокопоставленным чиновником в Украине, который вакцинировался от COVID-19.

президент Владимир Зеленский вакцина Офис президента Луганская область

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