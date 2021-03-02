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02 марта 2021, 13:27 258

Президент Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса

02 марта 2021, 13:27 258
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Он стал вторым высокопоставленным чиновником в Украине, который вакцинировался от COVID-19
Он стал вторым высокопоставленным чиновником в Украине, который вакцинировался от COVID-19
Фото: instagram
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Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Луганскую область вакцинировался от коронавируса вакциной AstraZeneca.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, передает RegioNews.

Врачей и военных уже вакцинируют. Всех призываю записаться в очередь в "Дії". Бояться нечего, подаю личный пример", - заявил Зеленский.

Владимир Зеленский стал вторым высокопоставленным чиновником в Украине после министра здравоохранения Максима Степанова, который вакцинировался от COVID-19.

Сделал это на передовой с нашими солдатами в качестве главнокомандующего. Та самая Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии, которая была доставлена первой в Украину, которую получили миллионы людей во всем мире. Вакцина позволит нам снова жить без ограничений", - добавил президент в Twitter.

Напомним, ранее у Зеленского рассказали, где, когда и чем он вакцинируется от COVID-19.

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