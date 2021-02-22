"Видача Шарія Україні неможлива - він біженець": адвокати про допит блогера в СБУ

Справа проти блогера політична, вважають адвокати

Справа проти блогера політична, вважають адвокати

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Адвокати блогера Анатолія Шарія прибутку в СБУ і заявили, що у їхнього підопічного немає статусу підозрюваного, а його видача Україні неможлива, оскільки він має статус біженця в Іспанії.

Як передає RegioNews, про це повідомляє PavlovskyNews.

За словами адвоката Валентина Рибіна, СБУ знає, де знаходиться Шарій і тому повинна направити підозра через правоохоронні органи Іспанії. Текст підозри поки ніхто не бачив, його оголосила пресслужба СБУ.

У Анатолія Шарія статус біженця, а справа проти нього політична і відповідно до міжнародної конвенції видача блогера Україні неможлива", - уточнив адвокат.

Наголошується, що захисники Шарія очікують досудового розслідування і заочного засудження їх підопічного.

Як повідомлялося, 16 лютого СБУ офіційно повідомила про підозру у держзраді блогеру Шарію. На думку слідства, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України. Тим часом він стверджує, що ніякої підозри не отримував, а дізнався про нього з соцмереж.

Згодом в ОПОРІ сказали, чи може підозра Шарію бути причиною ліквідації його партії.