В СБУ заявляють, що Шарій не з'явився на допит і переховується від слідства

Сам Шарій стверджує, що йому ніхто повідомлення про підозру не вручав

Сам Шарій стверджує, що йому ніхто повідомлення про підозру не вручав

Фото: із відкритих джерел

Блогер Анатолій Шарій, проти якого СБУ розслідує справу за статтею “державна зрада”, не з'явився на допит, відомство розцінює це як переховування від слідства.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

В Службі безпеки України стверджують, що минулого вівторка повідомили Шарію про підозру за двома статтями Кримінального кодексу.

22 лютого Анатолія Шарія було викликано для проведення слідчих дій за участю підозрюваного, він не з‘явився. Його неявку можна трактувати, як переховування від слідства”, - заявили в СБУ.

В спецслужбі додали, клопотання адвоката Валентина Рибіна буде розглянуто та задоволено відповідно до вимог Кримінально-процесуального Кодексу.

І адвокат, і його підзахисний запрошуються 25 лютого 2021 року для ознайомлення з матеріалами провадження, які слугували для повідомлення підозри Анатолію Шарію. Про подальший перебіг даної справи Служба безпеки повідомлятиме окремо", - додали в СБУ.

Нагадаємо, сьогодні адвокати блогера заявили, що видача Шарія Україні неможлива, оскільки він в Євросоюзі має статус біженця.

16 лютого СБУ офіційно повідомила про підозру у держзраді блогеру Шарію. На думку слідства, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України. Тим часом він стверджує, що ніякої підозри не отримував, а дізнався про нього з соцмереж.

Згодом в ОПОРІ сказали, чи може підозра Шарію бути причиною ліквідації його партії.