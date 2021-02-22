12:44  22 лютого
У голови Київської ОДА Володіна підтвердили захворювання COVID-19
15:34  22 лютого
Голову ОАСК Вовка вп'яте спробують доставити до суду
18:13  22 лютого
Доба в ООС: п’ять порушень "тиші”, загинув український військовий
UA | RU
UA | RU
22 лютого 2021, 14:36 11

В СБУ заявляють, що Шарій не з'явився на допит і переховується від слідства

22 лютого 2021, 14:36 11
Читайте также на русском языке
Сам Шарій стверджує, що йому ніхто повідомлення про підозру не вручав
Сам Шарій стверджує, що йому ніхто повідомлення про підозру не вручав
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Блогер Анатолій Шарій, проти якого СБУ розслідує справу за статтею “державна зрада”, не з'явився на допит, відомство розцінює це як переховування від слідства.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

В Службі безпеки України стверджують, що минулого вівторка повідомили Шарію про підозру за двома статтями Кримінального кодексу.

22 лютого Анатолія Шарія було викликано для проведення слідчих дій за участю підозрюваного, він не з‘явився. Його неявку можна трактувати, як переховування від слідства”, - заявили в СБУ.

В спецслужбі додали, клопотання адвоката Валентина Рибіна буде розглянуто та задоволено відповідно до вимог Кримінально-процесуального Кодексу.

І адвокат, і його підзахисний запрошуються 25 лютого 2021 року для ознайомлення з матеріалами провадження, які слугували для повідомлення підозри Анатолію Шарію. Про подальший перебіг даної справи Служба безпеки повідомлятиме окремо", - додали в СБУ.

Нагадаємо, сьогодні адвокати блогера заявили, що видача Шарія Україні неможлива, оскільки він в Євросоюзі має статус біженця.

16 лютого СБУ офіційно повідомила про підозру у держзраді блогеру Шарію. На думку слідства, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України. Тим часом він стверджує, що ніякої підозри не отримував, а дізнався про нього з соцмереж.

Згодом в ОПОРІ сказали, чи може підозра Шарію бути причиною ліквідації його партії.

підозра СБУ Анатолій Шарій кримінальна справа допит

"Видача Шарія Україні неможлива - він біженець": адвокати про допит блогера в СБУ
22 лютого 2021, 11:06
У Харкові працівники СБУ затримали агента російської розвідки
22 лютого 2021, 10:45
СБУ викрила масштабну схему розкрадання коштів "Укрзалізниці" на ремонті мосту
22 лютого 2021, 10:09
Всі новини »
 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Мер "в шоколаді": як чернігівському міському голові Атрошенку живеться при "зелених"
Мер без влади: як у Кам'янці-Подільському розсварилися колишні союзники, і чому там запахло новими виборами
Всі публікації »
Віктор Таран
Олена Дяченко
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua