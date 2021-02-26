Данилов анонсировал новое заседание СНБО через две недели: о чем будут говорить

Одной из тем встречи будет утверждение стратегии деоккупации Крыма

Одной из тем встречи будет утверждение стратегии деоккупации Крыма

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Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) соберется на очередное заседание через две недели.

Об этом во время брифинга заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает RegioNews.

По его словам, на заседании через две недели заслушают отчет генерального прокурора Ирины Венедиктовой, а также Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел в отношении лиц, подозреваемых в государственной измене.

Также по словам Данилова, на заседании СНБО планируют утвердить государственную стратегию по поводу крымского вопроса.

С 2014-го по 19-й год в Украине не было целостной стратегии по крымскому вопросу. Поэтому мы договорились через две недели окончательно принять решение по этому вопросу и публичную часть решений представим обществу", - сообщил Данилов.

Напомним, СНБО введет санкции против против экс-главы СБУ Якименко и еще девяти военных. Они лишаются всех государственных наград и званий в Украине.

Также Совет нацбезопасности и обороны сегодня рассмотрел вопрос двойного гражданства в Украине.