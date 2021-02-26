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26 февраля 2021, 13:45 112

Стало известно, о чем будут говорить на заседании СНБО

26 февраля 2021, 13:45 112
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Заседание пройдет в закрытом режиме
Заседание пройдет в закрытом режиме
Фото: из открытых источников
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Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 26 февраля, в пятницу, рассмотрит ряд актуальных вопросов государственной безопасности, среди которых: государственная стратегия деоккупации Крыма, санкции и расследования дел о государственной измене.

Об этом сообщил пресс-центр СНБО, передает RegioNews.

На заседании в закрытом режиме будет рассмотрен проект "Государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь", - говорится в сообщении.

Члены СНБО также обсудят вопросы, касающиеся:

  • безотлагательных мер по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства;
  • состояния расследования дел о государственной измене, дезертирстве и террористическую деятельность, нарушение присяги;
  • применение санкций.

Ранее сообщалось, что Зеленский созвал новое заседание СНБО.

Также Зеленский увеличил численность аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Теперь в аппарате СНБО будут работать почти на 50 человек больше.

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