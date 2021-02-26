Стало известно, о чем будут говорить на заседании СНБО

Заседание пройдет в закрытом режиме

Заседание пройдет в закрытом режиме

Фото: из открытых источников

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 26 февраля, в пятницу, рассмотрит ряд актуальных вопросов государственной безопасности, среди которых: государственная стратегия деоккупации Крыма, санкции и расследования дел о государственной измене.

Об этом сообщил пресс-центр СНБО, передает RegioNews.

На заседании в закрытом режиме будет рассмотрен проект "Государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь", - говорится в сообщении.

Члены СНБО также обсудят вопросы, касающиеся:

безотлагательных мер по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства;

состояния расследования дел о государственной измене, дезертирстве и террористическую деятельность, нарушение присяги;

применение санкций.

Ранее сообщалось, что Зеленский созвал новое заседание СНБО.

Также Зеленский увеличил численность аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Теперь в аппарате СНБО будут работать почти на 50 человек больше.